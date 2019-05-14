Судебные приставы Башкирии рассказали, скольким должникам ограничили право выезда за границу

С начала 2019 года в Башкирии более 214 тысячам должников ограничили право выезда за границу, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

За пять месяцев судебные приставы вынесли 110 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за границу. Причины ограничения общие — долги по кредитным и алиментным платежам, штрафам ГИБДД и налогам.

Напомним, россияне, которым за долги ограничили выезд за границу, смогут выехать из страны лишь на следующий день после оплаты, сообщает «РИА Новости».

Судебные приставы считают подобную меру эффективной в отношении злостных неплательщиков. Ограничить человека при выезде из страны пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — даже от 10 тысяч рублей.

