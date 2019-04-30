Башкирия стала лидером в ПФО по количеству браков и разводов

Башкирия является лидером среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по количеству браков и разводов. Данные за первые два месяца текущего года приводит Росстат.

За январь — февраль на территории Башкирии решили пожениться 2 453 пары. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 2 719 браков. На втором месте по количеству браков находится Татарстан с показателем 2 296, на третьем расположилась Нижегородская область — 1 519 браков.

Тройка лидеров по количеству расторжения браков аналогична. В Башкирии зарегистрировано 2 370 разводов. Далее следуют Татарстан — 2 134 разводов и Нижегородская область — 1 112 разводов.

Напомним, ранее сообщалось, что самыми популярными именами для новорожденных в России стали Артем и София.