В Уфе пройдут массовые проверки водителей

В Уфе состоятся массовые проверки водителей в ночь с 6 на 7 апреля. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Целью рейдов станет профилактика дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и недопущение грубых нарушений ПДД. Сотрудники ДПС будут следить за ситуацией на дорогах и проверять документы у водителей.

Отмечается, что особое внимание будет уделено автомобилистам, которые любят выпить за рулем.

Напомним, ранее сообщалось, что с 4 марта на место смертельных ДТП в Башкирии будут выезжать спецкомиссии.