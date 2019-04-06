Новости общества

10:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Уфе пройдут массовые проверки водителей

10:36, 06.04.2019
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе состоятся массовые проверки водителей в ночь с 6 на 7 апреля. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Целью рейдов станет профилактика дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и недопущение грубых нарушений ПДД. Сотрудники ДПС будут следить за ситуацией на дорогах и проверять документы у водителей.

Отмечается, что особое внимание будет уделено автомобилистам, которые любят выпить за рулем.

Напомним, ранее сообщалось, что с 4 марта на место смертельных ДТП в Башкирии будут выезжать спецкомиссии.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров