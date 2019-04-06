В Башкирии ожидается потепление
Синоптики заявили о потеплении на территории Башкирии. Об этом сообщает Башгидромет.
Согласно прогнозу, в выходные пройдет слабый дождь, ночью со снегом. Температура воздуха ночью от-3 до +2 градусов, местами похолодает до -8°C. Днем воздух прогреется до +12°C.
Отмечается, что на отдельных участках дорог в Башкирии видимость ухудшится на расстоянии до 1—2 километров.
Напомним, сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается туман и до +10 градусов.Общество Башкортостан
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