В Башкирии ожидается потепление

Синоптики заявили о потеплении на территории Башкирии. Об этом сообщает Башгидромет.

Согласно прогнозу, в выходные пройдет слабый дождь, ночью со снегом. Температура воздуха ночью от-3 до +2 градусов, местами похолодает до -8°C. Днем воздух прогреется до +12°C.

Отмечается, что на отдельных участках дорог в Башкирии видимость ухудшится на расстоянии до 1—2 километров.

Напомним, сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается туман и до +10 градусов.