Новости общества

12:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Уфе осудили директоров двух пекарен за невыплату зарплаты работникам

11:25, 04.04.2019 1
В Уфе осудили директоров двух пекарен за невыплату зарплаты работникам
Фото: pixabay.com

В Уфе перед судом предстали директора двух пекарен по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам.

Установлено, что компании ООО «Азиз Плюс» и ООО «Азиз Бек», возглавляемые двумя родственниками, в течение года не выплачивали зарплату пятерым работникам. Общая задолженность составила 310 и 160 тыс. рублей соответственно.

Организации могли погасить все долги, но руководство предпочло потратить деньги не на первоочередные нужды, а на бизнес-расходы, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Подсудимые признали вину в совершении преступления. Суд приговорил их к наказанию в виде штрафа в размере по 100 тыс. рублей каждому.

Напомним, ранее в Башкирии осудили майора, похитившего и продавшего военную технику.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:38
    Надо было применить к этим предпринимателям реальные сроки,чтобы другим не было повадно.Сами жируют,а работники должны голодать что ли?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров