В Уфе осудили директоров двух пекарен за невыплату зарплаты работникам

В Уфе перед судом предстали директора двух пекарен по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам.

Установлено, что компании ООО «Азиз Плюс» и ООО «Азиз Бек», возглавляемые двумя родственниками, в течение года не выплачивали зарплату пятерым работникам. Общая задолженность составила 310 и 160 тыс. рублей соответственно.

Организации могли погасить все долги, но руководство предпочло потратить деньги не на первоочередные нужды, а на бизнес-расходы, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Подсудимые признали вину в совершении преступления. Суд приговорил их к наказанию в виде штрафа в размере по 100 тыс. рублей каждому.

Напомним, ранее в Башкирии осудили майора, похитившего и продавшего военную технику.