Казанский вертолетный завод обновил состав совета директоров

В составе совета директоров Казанского вертолетного завода (КВЗ) произошли кадровые перестановки.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2019 года, новым членом совета директоров КВЗ стал и.о. заместителя генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России» Эрвин Илизиров. Он занял место директора по финансам и экономике АО «Вертолеты России» Сергея Желтикова.

Ранее сообщалось, что поставки казанских вертолетов «Ансат» в Китай начнутся до конца 2019 года. К апрелю «Вертолеты «России» рассчитывают получить от китайской стороны разрешение на поставку.

