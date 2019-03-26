В Росстате определили регионы с самым высоким уровнем занятости населения

Самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет среди регионов России отмечен в Чукотском автономном округе (77,2%), следует из материалов Росстата.

Также к числу регионов с высоким показателем занятости населения принадлежат Ямало-Ненецкий (75,6%) автономный округ, Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%).

Регионами с наименьшим числом занятого населения стали Республика Тыва (49,4%), Карачаево-Черкесия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%), передает RT.

В целом по России показатель занятости за ноябрь 2018 — январь 2019 года составил 65,2%.

Уровень занятости населения представляет собой отношение численности работающего населения к общему количеству жителей страны или конкретного региона.

Ранее сообщалось, что с 13 по 20 марта официальное число безработных в России увеличилось на 0,4%.