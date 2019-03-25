Сергей Шумаков: «У «Салавата» классная команда. Будем их разбирать»

Форвард омского «Авангарда» Сергей Шумаков рассказал об ожиданиях от финала Восточной конференции в КХЛ, где его команда встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

— У нашего соперника хороший коллектив, много классных исполнителей, будем их разбирать. То, что у нас было с «Салаватом» много дней на подготовку, никак не отразится на игре, и вообще — лучше играть, чем тренироваться. Наша команда готова, пару дней поработаем хорошенько, время еще есть, — приводит слова Сергея Шумакова Sport24.