Совбез проведет международное совещание по безопасности в Уфе
В Уфе состоится десятая ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Мероприятие пройдет под эгидой Собеза России 17—20 июня. Среди предполагаемых тем обсуждения — противодействие терроризму, взаимодействие в сфере информационной безопасности, сотрудничество в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.
«В повестку дня форума включим вопросы устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста «гибридных угроз», — заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Известиям».
По его словам, прошлогодняя встреча в Сочи собрала 118 государств, «причем большинство на уровне секретарей советов безопасности, профильных министров, руководителей спецслужб».
Напомним, ранее Николай Патрушев озвучил сумму финансирования гражданских инвестпроектов предприятий ОПК в ПФО.Общество Башкортостан
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