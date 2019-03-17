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В России создадут фрегаты, способные нести около 50 крылатых ракет

09:28, 17.03.2019
В России создадут фрегаты, способные нести около 50 крылатых ракет
Фото: Mil.ru

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М.

По данным источника ТАСС, фрегаты смогут нести на борту до 48 крылатых ракет «Калибр». Также на борту кораблей будут размешены гиперзвуковые ракеты «Циркон». Водоизмещение фрегатов обновленного проекта может составить до 7 тыс. тонн.

Собеседник агентства добавил, что новые фрегаты также получат единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов корабельных средств поражения.

Ранее стало известно, что корабли ВМФ России начали получать ослепляющие противника системы 5П-42 «Филин». Их также планируется установить на два фрегата проекта 22350.

ПромышленностьОПК
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