Вылетевший из Уфы в Нижневартовск самолет экстренно приземлился в Тюмени
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Тюмени вечером в четверг, 14 марта.
Причиной незапланированного приземления стали проблемы со здоровьем у одного из пассажиров. В тюменском аэропорту 60-летний мужчина был помещен в скорую помощь. Его доставили в городскую больницу, передает «Интерфакс».
Самолет в 19.21 по местному времени вылетел в пункт назначения.
Напомним, ранее непогода в Москве привела к задержке десятков самолетов.Общество Башкортостан
комментарии
к пассажирам отвратительноее. В салоне была зловещая тишина. А можно было просто обьявить причину задержки посадки. Минуя Москву в России никуда не улетишь. Опасно, грустно и неправдоподобно. Шереметьево это конечно зазеркалье и запределье.