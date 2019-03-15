Новости общества

08:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вылетевший из Уфы в Нижневартовск самолет экстренно приземлился в Тюмени

08:33, 15.03.2019 1
Вылетевший из Уфы в Нижневартовск самолет экстренно приземлился в Тюмени
Фото: realnoevremya.ru

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Тюмени вечером в четверг, 14 марта.

Причиной незапланированного приземления стали проблемы со здоровьем у одного из пассажиров. В тюменском аэропорту 60-летний мужчина был помещен в скорую помощь. Его доставили в городскую больницу, передает «Интерфакс».

Самолет в 19.21 по местному времени вылетел в пункт назначения.

Напомним, ранее непогода в Москве привела к задержке десятков самолетов.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    В Москве была прекрасная погода. Я тоже вчера вечером летела из Уфы в Москву 3 часа вместо двух. Причина была простая. В Шереметьево пробка из самолетов. Вот и кружили целый час. Сиди и думай что хочешь, завидуя тем кто на земле. Отношение
    к пассажирам отвратительноее. В салоне была зловещая тишина. А можно было просто обьявить причину задержки посадки. Минуя Москву в России никуда не улетишь. Опасно, грустно и неправдоподобно. Шереметьево это конечно зазеркалье и запределье.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров