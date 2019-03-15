Вылетевший из Уфы в Нижневартовск самолет экстренно приземлился в Тюмени

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, совершил экстренную посадку в Тюмени вечером в четверг, 14 марта.

Причиной незапланированного приземления стали проблемы со здоровьем у одного из пассажиров. В тюменском аэропорту 60-летний мужчина был помещен в скорую помощь. Его доставили в городскую больницу, передает «Интерфакс».

Самолет в 19.21 по местному времени вылетел в пункт назначения.

Напомним, ранее непогода в Москве привела к задержке десятков самолетов.