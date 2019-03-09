Россию включили в список стран с опасной водопроводной водой

Туристическая компания Globehunters включила Россию в список стран с самой опасной водопроводной водой. Рейтинг составлен на основе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Всего в перечне значатся 187 государств. В список, помимо России, вошли страны СНГ (кроме Эстонии), страны Африки, Азии и Южной Америки.

В исследовании Globehunters отмечается, что вода в этих страна небезопасна для туристов и может стать причиной инфекций, пишет газета Daily Mail, которая опубликовала данные исследований.

Наиболее безопасная вода, по данным Globehunters, в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, странах Северной и Западной Европы, США и Японии.

Ранее Россия заняла 48-е место из 102 в рейтинге экологически благополучных стран Pollution Index, опубликованном на сайте Numbeo. В исследовании учитывалась степень загрязнения воздуха и воды.