Курс доллара превысил 66 рублей впервые с конца февраля

Курс доллара к рублю сегодня в ходе торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,41% и достиг 66,02 рубля.

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 19.23 курс доллара скорректировался до 65,9 рубля. В последний раз доллар находился выше отметки в 66 рублей 27 февраля 2019 года.

Курс евро поднялся на 0,43%, до 74,66 рубля.

Ранее директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов прогнозировал, что курс доллара на этой неделе не будет находиться выше отметки в 67 рублей.