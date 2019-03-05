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В Минэкономразвития задали планку роста объема экспорта услуг из России

16:50, 05.03.2019
В Минэкономразвития задали планку роста объема экспорта услуг из России
Фото: economy.gov.ru

Ежегодный рост объема экспорта услуг из России должен превысить мировой показатель, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов. В ведомстве рассчитывают на наиболее динамичный рост в сфере IT-услуг, деловых услуг и услуг платы за пользование интеллектуальной собственностью.

Напомним, ранее сообщалось, что особые экономические зоны показали свою неэффективность в целях развития экспортных поставок за пределы ЕАЭС. Такой вывод сделала Счетная палата по итогам анализа потока ввозимых и вывозимых товаров резидентами ОЭЗ. Письма, в которых отражена позиция, что выбранные инструменты для стимулирования экспорта из ОЭЗ неэффективны, будут направлены в федеральную таможенную службу и правительство.


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