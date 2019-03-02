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Промышленность

В Татарстане самая высокая зарплата у работников обрабатывающего производства

11:18, 02.03.2019
В Татарстане самая высокая зарплата у работников обрабатывающего производства
Фото: pixabay.com

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что самые высокие зарплаты в Татарстане получают работники обрабатывающего производства и люди, которые занимаются добычей полезных ископаемых, сообщает ИА «Татар-информ».

Размер заработной платы составляет 58 тыс. рублей. Она отметила, что наиболее низкие зарплаты в ресторанном и гостиничном бизнесе, а также в сфере общепита — 21 800 рублей.

Напомним, ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что создание новых рабочих мест позволяет предлагать соискателям 38 тысяч вакансий. Требуются водители, врачи узкой специализации, сотрудники для системы высшего образования. Также потребность в специалистах испытывает строительная отрасль.


ПромышленностьЭкономикаФинансыОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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