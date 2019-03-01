В Минтруде назвали регионы России с самым высоким уровнем безработицы

В Минтруде РФ назвали регионы России с самым высоким уровнем безработицы. Лидером является Ингушетия с показателем 8,7%.

Кроме того, высокий уровень безработицы наблюдается в Чечне (8%), Республике Тыва (3,9%), Амурской области (2,4%), Ненецком автономном округе (2,3%), республиках Северная Осетия, Алтай и в Чукотском автономном округе (2,2%).

Наиболее низкий уровень безработицы зафиксирован в Севастополе (0,2%), Ленинградской (0,3%), Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях (0,4%). Такое же значение показателя отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.

В 2018 году число зарегистрированных безработных в России составило 1,4 млн граждан, что на 10,4% меньше, чем годом ранее, передает RT.

Напомним, что на 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы в России составил 0,9%. Это минимальное значение с 1991 года.