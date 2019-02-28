В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели запертой в квартире девочки

В Кирове задержали заведующую поликлиникой в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели трехлетней девочки в запертой квартире.

По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники девочка более 2 лет была лишена медицинского контроля за ее здоровьем. В СК квалифицировали эту ситуацию как опасную для ребенка.



Следователи изъяли медицинские документы девочки и допросили сотрудников поликлиники, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Напомним, что 20 февраля в Кирове обнаружили тело трехлетней девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома на неделю без еды и воды. Мать девочки 22 февраля арестовали по обвинению в убийстве с особой жестокостью.

Кроме того, следственными органами было возбуждено уголовное дело о халатности работников органов профилактики и здравоохранения. Девочка жила в плохих условиях и с 2016 года не осматривалась врачом.

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