Верховный суд РТ не нашел вины пристава по делу об уценке арестованных шкур в 37 раз

Сегодня Верховный суд РТ оставил в силе оправдательный приговор Авиастроительного суда по делу об уценке арестованных овечьих шкур в 37 раз.

Бывшей сотруднице УФССП вменялись три эпизода преступных действий — два по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и одно по «Служебному подлогу», передает корреспондент «Реального времени».

Гособвинение с решением районного суда не согласилось и направило апелляционное представление.



Напомним, уголовное дело началось с овечьих шкур. По версии Следкома по РТ, действиями пристава арестованные в рамках исполнительного производства 2 800 шкур были реализованы по 10 рублей за штуку — то есть в 37 раз дешевле первоначальной оценки. В результате вместо ожидаемого миллиона рублей и погашения долга кировская меховая фабрика «Белка» получила от казанского должника ООО «МехСервис» лишь 28 тысяч рублей. Причем шкуры по демпинговой цене выкупил сам должник.