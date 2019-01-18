Верховный суд РТ не нашел вины пристава по делу об уценке арестованных шкур в 37 раз
Сегодня Верховный суд РТ оставил в силе оправдательный приговор Авиастроительного суда по делу об уценке арестованных овечьих шкур в 37 раз.
Бывшей сотруднице УФССП вменялись три эпизода преступных действий — два по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и одно по «Служебному подлогу», передает корреспондент «Реального времени».
Гособвинение с решением районного суда не согласилось и направило апелляционное представление.
Напомним, уголовное дело началось с овечьих шкур. По версии Следкома по РТ, действиями пристава арестованные в рамках исполнительного производства 2 800 шкур были реализованы по 10 рублей за штуку — то есть в 37 раз дешевле первоначальной оценки. В результате вместо ожидаемого миллиона рублей и погашения долга кировская меховая фабрика «Белка» получила от казанского должника ООО «МехСервис» лишь 28 тысяч рублей. Причем шкуры по демпинговой цене выкупил сам должник.ОбществоВластьБизнес Кировская областьТатарстан
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