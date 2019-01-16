Пост финансового директора «Уралхима» занял бывший глава Sberbank CIB Буланцев

С 15 января финансовым директором ОХК «Уралхим» был назначен экс-глава Sberbank CIB Игорь Буланцев. Он займется развитием блока корпоративных финансов и ИТ-направления «Уралхима».

«В компании «Уралхим» Игорь Буланцев займется комплексным развитием блока корпоративных финансов и ИТ-направления», — говорится в сообщении компании.

С 2016 по 2018 годы Буланцев возглавлял Sberbank CIB и занимал должность старшего вице-президента Сбербанка.

«Уралхим» — один из крупнейших в России производителей удобрений. В состав холдинга входят заводы в Воскресенке (Московская область), Кирово-Чепецке (Кировская область) и два предприятия в Пермском крае.

Напомним, что в мае 2018 года Буланцев уволил из Sberbank CIB аналитика Александра Фэка, подготовившего доклад о российских нефтегазовых компаниях. В этом докладе аналитик утверждал, что главными выгодоприобретателями в деятельности «Газпрома» являются его подрядчики.

«Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтвержденных данных и информации из открытых источников», — пояснял тогда Буланцев.