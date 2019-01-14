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Антон Бабиков — серебряный призер спринта на польском этапе Кубка IBU

13:33, 14.01.2019

В местечке Дужники-Здрой (Польша) завершился четвертый этап Кубка IBU. В составе сборной России выступили два воспитанника башкирского спорта — Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

В рамах соревнований состоялись по две спринтерские гонки у мужчин и женщин. По итогам первого дня соревнований Эдуард Латыпов занял 4-е место. Антон Бабиков — 10-е. По итогам второй спринтерской гонки Бабиков завоевал серебро, уступив первое место Филиппу Хорну (Германия). Тройку призеров замкнул Адам Вацлавик (Чехия). Эдуард Латыпов показал 24-й результат.

Антон Бабиков занимает третью строчку общего зачета Кубка IBU (личное первенство). Следующий этап пройдет с 14 по 20 января в Германии.

Спорт Башкортостан
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