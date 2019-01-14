Полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек: «Я не знаю, в какой команде теперь буду»

Полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек не отправился с командой на сбор на Кипр. Чешский хавбек проводит тренировки с дублем уфимской команды.



«Информация, что я не прошел медосмотр, не является правдой. Когда я был в отпуске, мне пришло сообщение, что я не лечу на сборы, а буду готовиться с «Уфой-2». Я приехал в Уфу пять дней назад и начал тренироваться со второй командой, потому что я профессионал. Никто не назвал мне причины, по которой я не поехал на сбор с главной командой.



Может быть, это решение нового главного тренера. Меня даже не пригласили на медосмотр «Уфы» в Москве, поэтому я не мог его провалить. Я делал все, что просил тренер, на сто процентов. Пока я тренируюсь, а все мои вопросы решит мой агент. Я не знаю, в какой команде теперь буду. Конечно, я хочу играть в Премьер-Лиге», — сказал Ванек в беседе с корреспондентом «Чемпионата»