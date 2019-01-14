БК «Уфимец» открыл год двумя победами в Чебоксарах

В минувшие выходные «Уфимец» дважды одолел на выезде «Чебоксарских Ястребов» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги второго дивизиона и довел количество побед в этом сезоне до 18.

Как сообщили в пресс-службе уфимского клуба, уже с 3 января команда приступила к тренировкам, поэтому к играм с «Чебоксарскими Ястребами» команда подошла в хорошей физической форме. Как следствие, в обоих матчах «Уфимец» не встретил серьезного сопротивления со стороны соперника и уверенно одержал две победы — 97:83 и 89:69. Добавим, что победная серия команды сейчас насчитывает девять матчей подряд.

Следующие игры «Уфимец» проведет 24 и 25 января в Рязани с местным одноименным клубом.

