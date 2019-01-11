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Филип Ларсен: «Приятно вернуться на лед, в игру»

10:51, 11.01.2019

Филип Ларсен, защитник ХК «Салават Юлаев» прокомментировал победный результат в матче чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги (3:2 ОТ):

— Хорошо, что удалось разжиться очками. Нам нужны очки, чтобы получше закончить «регулярку».

— Как вы себя чувствовали? Все-таки это была первая для вас игра в новом году.

— Да, я приболел, у меня примерно неделю была температура, пару дней, вообще, все тело болело. Хорошо, что сегодня мы взяли свои очки. В принципе, я хорошо себя чувствую, приятно вернуться на лед, в игру.

СпортХоккей Башкортостан
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