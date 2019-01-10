Экс-уфимец Зинченко забил красивый гол в Кубке английской лиги

Экс-футболист «Уфы» Александр Зинченко в матче Кубка английской лиги забил свой первый гол за «Манчестер Сити». «Горожане» Хосепа Гвардиолы встречались с «Бертон Альбионом» и разгромили его со счетом 9:0.

Четвертый мяч в этой встрече на счету Зинченко. Из-за пределов штрафной попытка навеса в касание привела к «парашюту» за спину вратарю в левую «девятку». Александр забил на 37 минуте, подведя итог первому тайму. В праздновании своего дебютного гола Зинченко изобразил «трехочковый» баскетбольный бросок в корзину соперника.

Отметим, что Габриэль Жесус в этой игре отметился «покером».

