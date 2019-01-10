«Уфа» на Кипре сыграет с болгарами и поляками

На первом кипрском сборе в Айя-Напе, который пройдет с 13 по 24 января, футбольный клуб «Уфа» проведет контрольные матчи с представителями Болгарии и Польши, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

19 января «Уфа» сыграет с болгарским «Левски», а 23 января соперником команды Дмитрия Кириченко будет польская «Висла».

Пока команда находится в отпуске до 12 января, после чего проведет медосмотр и отправится на УТС.

После 17 матчей «горожане» находятся на 14 строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. Чемпионат РПЛ возобновится в начале марта.

