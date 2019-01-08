Чехия стала главным импортером российских автомобилей в 2018 году

По итогам 11 месяцев 2018 года Чехия стала главным импортером российских автомобилей. За отчетный период в эту страну было ввезено 6,3 тыс. машин российской сборки.

Второе место заняла Украина — 3,8 тыс. Тройку замыкает Узбекистан (3,1 тыс.), передает «Автостат».

В топ-10 также вошли Латвия (2,9 тыс.), Азербайджан (2,4 тыс.), Сербия (577), Эстония (515), Словакия (505), Ирак (500) и Венгрия (443 шт).

Всего с января по ноябрь из России в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 26 тыс. легковых автомобилей.



Ранее стало известно, что в 2018 году выручка российского рынка новых легковых автомобилей, по предварительным данным, составила чуть более 2,38 трлн рублей.

Данный показатель впервые превысил докризисный уровень. Это произошло за счет роста средневзвешенной цены автомобиля.