Даниэле Баньоли покинул пост главного тренера уфимского «Урала»

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли после матча 10-го тура с питерским «Зенитом» (0:3) объявил о том, что эта игра была для него последней в уфимском клубе, сообщает пресс-служба уфимской команды.



— Это была моя последняя игра как тренера «Урала». Как и моего помощника Ярослава Антонова. Клуб решил произвести смену тренеров. Я хочу поблагодарить всех болельщиков «Урала» за поддержку. Спасибо! Я очень полюбил Уфу.



— Как вы восприняли желание клуба прекратить сотрудничество?



— Все смотрят на турнирную таблицу. Там все очень плотно и буквально одна-две победы способны вернуть нас в зону плей-офф. Во втором круге со всеми прямыми конкурентами «Урал» будет играть дома и еще можно будет все исправить. Когда «Урал» с ними сыграет, у команды есть большой шанс подняться гораздо выше. Я хочу пожелать команде удачи с новыми тренерами. Для меня «Урал» стал семьей.