Татарстан обогнал Москву по доходам от внутреннего туризма – исследование

Татарстан вошел в пятерку регионов страны по доходам от внутреннего туризма с результатом 4,8 млрд рублей, оставив позади Москву и Московскую область.



Всего россияне потратили на туристические и деловые поездки по стране 756,4 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на отчет Сбербанка о внутреннем туризме. При этом абсолютным лидером рейтинга стал Краснодарский край при «заработке» всего региона с начала года в 60,51 млрд рублей.

На втором месте в рейтинге – Санкт-Петербург, который «получил» 23,86 млрд. На третьем – Новосибирская область с 5,4 млрд, на четвертом – Владимирская область (5,15 млрд). Москва и Московская область разместились на девятом месте с результатом в 3,38 млрд рублей.

Отмечается, что для определения чистого дохода или убытка банк сопоставил в каждом регионе расходы приезжих с расходами местных жителей в туристических и деловых поездках по стране.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лучшим регионом России в номинации «Российский гастрономический туризм».

