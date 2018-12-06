Число прошедших процедуру банкротства россиян в 2018 году выросло в 1,5 раза

Число россиян, в отношении которых суды рассмотрели дела о банкротстве, в этом году выросло в 1,5 раза.

Согласно данным Верховного суда России, в первом полугодии этого года арбитражные суды рассмотрели дела о банкротстве 14 тыс. граждан. В первые 6 месяцев 2017 года таких россиян было 8,8 тыс., передает ТАСС.



Кроме того, в первом полугодии текущего года арбитражные суды рассмотрели дела о банкротстве 1,25 тыс. индивидуальных предпринимателей, тогда как за тот же период прошлого года этот показатель составил 1,1 тыс.

Ранее Верховный суд России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов.