Инфляция в Мордовии в октябре составила 0,3%, с начала года — 2,1%

Инфляция в Мордовии в октябре составила 0,3%. При этом с начала года цены в республике выросли на 2,1%.

Более всего в республике за минувший месяц подорожали продовольственные товары — на 0,6%, с начала текущего года — на 1,7%, передает «Интерфакс».

Цены на непродовольственные товары выросли в октябре на 0,3% (с начала года — рост на 2,6%).

В то же время услуги в прошлом месяце подешевели в среднем на 0,1%, с начала года — подорожали на 2,3%.

Цены на товары и услуги в республике за десять месяцев 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%.