В казанском парке Горького разгромили детскую площадку

В парке Горького в Казани разгромили детскую площадку.

Как рассказали «Реальному времени» сотрудники парка, качели на этой площадке сломались еще месяц назад. Руководство заказало новые, но они пока не поставлены. Аттракционы на пружинах же сломали ночью. Предполагается, что в этом виноваты подростки.

Ранее парк Горького занял третье место в рейтинге общественных пространств в Казани.