Новости происшествий

15:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В казанском парке Горького разгромили детскую площадку

15:14, 08.11.2018
В казанском парке Горького разгромили детскую площадку
Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

В парке Горького в Казани разгромили детскую площадку.

Как рассказали «Реальному времени» сотрудники парка, качели на этой площадке сломались еще месяц назад. Руководство заказало новые, но они пока не поставлены. Аттракционы на пружинах же сломали ночью. Предполагается, что в этом виноваты подростки.

Ранее парк Горького занял третье место в рейтинге общественных пространств в Казани.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты