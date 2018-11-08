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В Казани с фитнес-клуба через суд взыскали 750 тысяч рублей

11:20, 08.11.2018
В Казани с фитнес-клуба через суд взыскали 750 тысяч рублей
Фото: скриншот yandex.ru

В Казани с фитнес-клуба через суд взыскали 750 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Речь идет об ООО «Фитнес менеджмент», которое является юридическим лицом фитнес-клуба Hills Fitness. К нему также относится закрывшийся Milton Fitness.

Потребители жаловались на одностороннее изменение условий договора. При расторжении договора деньги фитнес-клуб им не выплачивал. На штрафы ООО «Фитнес менеджмент» также не реагировало.

В итоге были поданы 15 исков, 14 из них суд удовлетворил и обязал вернуть потребителям 750 тысяч рублей. Кроме того, суд признал действия ООО «Фитнес менеджмент» неправомерными, передает корреспондент «Реального времени».

Отмечается, что это третий подобный случай с фитнес-клубами. Последний произошел в 2017 году с ООО «Успех».

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