Татарстан оказался среди лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России

Республика Татарстан вошла в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, составленного «Национальным рейтинговым агентством».

Абсолютными лидерами рейтинга остались Москва и Санкт-Петербург. За ними идут Татарстан, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ленинградская область, Белгородская область и Тюменская область.



В состав группы аутсайдеров рейтинга (IC9), как и в прошлые годы, вошли республики Северного Кавказа, Тыва и Калмыкия.



Рейтинг инвестиционной привлекательности был подтвержден на прошлогоднем уровне для 64 из 85 регионов России, рейтинги 5 регионов были повышены, а еще 16 регионов — понижены.



Для составления рейтинга использовались статистические данные, экспертные оценки и результаты опросов предпринимателей. Всего в методику рейтинга включено 55 показателей.



Напомним, что в 2017 году Татарстан также вошел в группу с высокой инвестпривлекательностью (IC2). Наивысший рейтинг тогда получили Москва и Санкт-Петербург.