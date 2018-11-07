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Дмитрий Кириченко: «Качество нашей игры должно было принести нам больше очков»

16:04, 07.11.2018
Дмитрий Кириченко: «Качество нашей игры должно было принести нам больше очков»
Фото: vk.com/ufafc

Дмитрий Кириченко, 7 ноября назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», поделился своими эмоциями и ближайшими планами:

— После последней игры Сергей Александрович (Томаров, — прим. ред.) выступил перед футболистами, и в какой-то мере стало понятно, что он попросит, чтобы его освободили. А уже руководство клуба должно было решать, кому доверить команду. В данный момент выбор пал на меня. Я очень благодарен руководству и постараюсь воспользоваться своим шансом. Какие-то перемены будут, но они не будут кардинальными.

Для меня это большая ответственность, и команда в непростом положении, я это уже сказал футболистам. На мой взгляд, качество нашей игры должно было принести нам больше очков, в какой-то мере, может, нам не хватило удачи. Но удача любит смелых и тех, кто ее заслуживает, значит, на данный момент мы не заслужили этой удачи.

Задача у нас сейчас — выйти из той зоны, где мы находимся, она и так ясна, без ее постановки. Конечно, «Спартак» — статусный соперник, но, на мой взгляд, нам сейчас не стоит выбирать, где брать очки, мы должны стараться делать это в каждом матче, — подытожил наставник.

СпортФутбол Башкортостан
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