Дмитрий Кириченко: «Качество нашей игры должно было принести нам больше очков»

Дмитрий Кириченко, 7 ноября назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», поделился своими эмоциями и ближайшими планами:



— После последней игры Сергей Александрович (Томаров, — прим. ред.) выступил перед футболистами, и в какой-то мере стало понятно, что он попросит, чтобы его освободили. А уже руководство клуба должно было решать, кому доверить команду. В данный момент выбор пал на меня. Я очень благодарен руководству и постараюсь воспользоваться своим шансом. Какие-то перемены будут, но они не будут кардинальными.

Для меня это большая ответственность, и команда в непростом положении, я это уже сказал футболистам. На мой взгляд, качество нашей игры должно было принести нам больше очков, в какой-то мере, может, нам не хватило удачи. Но удача любит смелых и тех, кто ее заслуживает, значит, на данный момент мы не заслужили этой удачи.

Задача у нас сейчас — выйти из той зоны, где мы находимся, она и так ясна, без ее постановки. Конечно, «Спартак» — статусный соперник, но, на мой взгляд, нам сейчас не стоит выбирать, где брать очки, мы должны стараться делать это в каждом матче, — подытожил наставник.