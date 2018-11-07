Уфимец Гареев возглавит сборную Востока на Кубке Вызова МХЛ-2019

12 января 2019 года в ледовом дворце спорта «Нефтехимик» в Нижнекамске состоится юбилейный, десятый матч за Кубок Вызова. В споре за трофей между собой встретятся команды Востока и Запада, составленные из лучших игроков Молодежной хоккейной лиги.



Главными тренерами стали наставники сильнейших команд по итогам двух месяцев регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/2019, которые на 6 ноября занимают первые места в своих конференциях, сообщает пресс-служба МХЛ.

Руководить командой Востока будет Алик Гареев, в нынешнем сезоне возглавляющий тренерский штаб уфимского «Толпара», которые на данный момент лидируют на Востоке. Помогать на тренерском мостике Алику Гарееву будет наставник «Реактора» Вячеслав Касаткин.

Тандем сборной Запада составили тренер питерского СКА-1946 Александр Савченков и его помощник — наставник московских «Крыльев Советов» Андрей Потайчук.





