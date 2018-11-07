Новости общества

11:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Башкирии артист балета травмировался из-за испорченного пола в кабинете хореографии

10:07, 07.11.2018
В Башкирии артист балета травмировался из-за испорченного пола в кабинете хореографии
Фото: pixabay.com

Государственная инспекция труда Башкирии провела расследование по факту несчастного случая, произошедшего с артистом балета ансамбля народного танца «Ляйсян».

Ведомство установило, что одной из причин, повлекших травмирование артиста, явилось ненадлежащее состояние пола в кабинете хореографии Дворца культуры в селе Уральск. Также не был проведен повторный инструктаж. В итоге по результатам расследования несчастный случай оказался связан с производством.

За допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 127 тысяч рублей. Кроме того, во Дворце культуры был произведен ремонт полов в кабинете хореографии.

Напомним, ранее на Ульяновском автозаводе работница получила тяжелую травму головы.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты