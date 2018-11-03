Андрей Назаров — об игре с «Ак Барсом»: «Счастье нам улыбнулось»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2, бул.) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Интересный матч. Спасибо болельщикам, здорово болели. Благодаря им в дерби всегда интересно играть. Тяжелейшая игра была, где-то счастье нам улыбнулось, и мы его реализовали. А так — благодарен ребятам за игру.

Любая победа — это два очка. Хотя, безусловно, это дерби, это всегда так было между соседскими командами. Конечно, мы рады победить сегодня, но мы, например, проигрывали «Адмиралу». Так что надо стараться выигрывать в каждой игре, — сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.