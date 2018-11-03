Пенсионерка из Казани перечислила мошенникам более 200 тысяч рублей

57-летняя жительница Казани перечислила мошенникам 214 тысяч рублей в качестве процентов, необходимых для получения страховой премии за проигрыш на бирже.



«В период с 4 сентября по 19 октября ей звонил неизвестные, сообщив, что пенсионерке положена крупная страховая премия за проигрыш на бирже», — говорится в сообщении МВД по РТ.

После того, как женщина выполнила требования злоумышленников – мошенники перестали отвечать на звонки.

Отмечается, что звонки поступали с Латвии, Нижнего Новгорода и Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что два жителя Казани предстанут перед судом в Удмуртии. Их обвиняют в серии краж с банковских карт. Сумма похищенных средств превысила 600 тыс. рублей.