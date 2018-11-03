«Салават Юлаев» гостит у «Торпедо»

В субботу, 3 ноября, в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.

Хозяева льда в прошлой игре разгромили череповецкую «Северсталь» — 7:2. Уфимцы две последние игры проиграли москвичам — сначала «Динамо» в овертайме — 2:3, а затем и «Спартаку» — 3:4.

Примечательно, что сегодня встретятся две единственные команды, которые побеждали питерский СКА в текущем сезоне в основное время (уфимцы сделали это и дома и в гостях).

На момент очного поединка «Торпедо» с 30 очками на 7-м месте в Восточной конференции, а уфимцы на строчку выше, имея на очко и на один матч больше.