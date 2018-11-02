Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,8 километра

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Сегодня длина самой большой пробки в Казани составила 3,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затруднение наблюдалось в 18.44 на улице Вишневского и мосте Миллениум, от проспекта Универсиады до проспекта Фатыха Амирхана. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.



Напомним, что крупнейшей пробкой на этой неделе был затор, зафиксированный утром 29 октября. Длина пробки составила 6,6 км, она была на проспекте Победы и улице Академика Арбузова.