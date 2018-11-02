Роман Ротенберг: «В НХЛ заинтересовались предложением о матчах с клубами КХЛ»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о встрече с руководителями НХЛ – комиссионером Гэри Беттмэном и главой профсоюза игроков НХЛ Дональдом Фером. Переговоры состоялись в Хельсинки, стороны обсудили возможность проведения отдельного матча или серии игр между клубами НХЛ и КХЛ.

«Да, действительно, такая встреча была. Мы пригласили руководителей НХЛ на матчи нашей «Хоккейной классики».

В НХЛ заинтересовались нашим предложением о матчах между клубами двух лиг. Переговоры об этом, безусловно, продолжатся. Проведение таких матчей очень поможет мировому хоккею», – заявил Ротенберг.