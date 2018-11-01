«Ситилинк» создаст штаб-квартиры в Казани и Перми

Российский онлайн-ретейлер «Ситилинк» планирует провести полную реорганизацию своей региональной розничной сети.



Компания создаст пять территориальных дивизионов со штаб-квартирами в Казани, Перми, Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде, сообщает e-pepper.ru.

«Переход от линейной структуры с подчинением 20 территориальных центров головному офису к многоуровневой системе с меньшим числом ключевых региональных подразделений — это закономерный шаг при такой динамике роста», — пояснил гендиректор ретейлера Михаил Славинский.



Отмечается, что торговая сеть компании увеличится в три раза за счет собственных магазинов, пунктов выдачи заказов и сторонних сервисов доставки. В частности, ретейлер планирует управлять к концу 2019 года 200 магазинами-складами и 600 собственными пунктами выдачи заказов.

Напомним, в 2016 году «Ситилинк» укрепил свои позиции в Татарстане. Подробно о потребительском рынке Поволжья — в материале «Реального времени».