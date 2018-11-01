Бречалов: объемы теневой экономики в Удмуртии оцениваются в 30 млрд рублей

Фото: Михаил Красильников

Объемы теневой экономики в Удмуртии оцениваются в 30 млрд рублей. Эти цифры привел на полях форума «Сделано в Удмуртии» глава республики Александр Бречалов, комментируя рост доли безналичных расчетов.

— Меня больше интересуют цифры той самой теневой экономики в выражении денежном. Даже если принимать минимальную экспертную оценку, это около 30 млрд рублей у нас в розничном товарообороте. Это огромные суммы, которые не проходят налогообложение и, соответственно, бюджет республики недополучает, — сказал глава Удмуртии.

При этом, по его словам, общий товарооборот в республике составляет около 200 млрд рублей. Он добавил, что необходимо наращивать объем безналичных расчетов, создавать для этого условия. По итогам 2017 года доля безналичных платежей в Удмуртии составила 41%, в сравнении с 2016 годом прирост составил 6 процентных пунктов.



