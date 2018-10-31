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Алик Гареев: «Так расслабляться в третьем периоде нельзя»

12:41, 31.10.2018
Алик Гареев: «Так расслабляться в третьем периоде нельзя»
Фото: https://hcsalavat.ru

Уфимский «Толпар» и во второй встрече в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги против тольяттинской «Ладьи» был сильнее — 5:2 (первую встречу уфимцы выиграли — 4:2).

Алик Гареев, старший тренер «Толпара», прокомментировал исход второй встречи:

— Соперник хорошо организованный, они плотно играют в обороне. Сегодняшний счет 5:2 не отражает того, что было на льду, команды бились до последнего. Думаю, что на третий период наши хоккеисты вышли чуть-чуть расслабленными, потому что счет был уже 4:0, но мы их предупреждали, что игра длится 60 минут. Хорошо, что выдержали до конца, парни — молодцы, но так расслабляться в третьем периоде нельзя, — сказал наставник.

СпортХоккей Башкортостан
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