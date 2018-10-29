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«Аэрофлот» не выбрал Казань для размещения регионального хаба

15:17, 29.10.2018 2
«Аэрофлот» не выбрал Казань для размещения регионального хаба
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань не вошла в список городов, которые могут стать региональным хабом авиакомпании «Аэрофлот».

Компания рассмотрит четыре точки — Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Мы хотим из Москвы перемещаться. Конечно, Шереметьево — наш родной дом, но мы успешно развиваемся, и Шереметьево развивается. Но все равно мы видим, что когда-то там будет для нас предел, лимит», — рассказал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в 2019 году из Международного аэропорта «Казань» запустят прямые рейсы в Париж, Тегеран и Мюнхен.

БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:30
    Странно, что вообще не будет хаба в Поволжье, где больше всего население. Но для нас это плюс, нужно привлекать эффективных международников.
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  • Анонимно 15:59
    Слишком короткое плечо от Москвы. Не выгодно экономически в Казани размещать. Екат логичнее всего будет
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