«Аэрофлот» не выбрал Казань для размещения регионального хаба

Казань не вошла в список городов, которые могут стать региональным хабом авиакомпании «Аэрофлот».

Компания рассмотрит четыре точки — Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Мы хотим из Москвы перемещаться. Конечно, Шереметьево — наш родной дом, но мы успешно развиваемся, и Шереметьево развивается. Но все равно мы видим, что когда-то там будет для нас предел, лимит», — рассказал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в 2019 году из Международного аэропорта «Казань» запустят прямые рейсы в Париж, Тегеран и Мюнхен.

