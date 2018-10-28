Шамиль Газизов: «Мне стыдно перед болельщиками, мы должны что-то менять»

Фото: Дмитрий Слезин

Футболисты «Уфы» полностью провалили второй тайм матча против «Урала». Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Сложно сказать, чего именно не хватило «Уфе» для победы в матче против «Урала», наверное, желания. В первом тайме мы полностью владели инициативой, а во второй половине встречи полностью провалили игру. Мне стыдно перед нашими болельщиками, что команда показала такой уровень футбола во втором тайме, мы должны что-то менять. В ближайшее время проведем общекомандное собрание», — сказал Газизов.

«Горожане» с 11 очками занимают 14-ю строчку. В 13-м туре «Уфа» 5 ноября дома примет самарские «Крылья Советов».

