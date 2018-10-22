Эксперты зафиксировали рост объема «свободных денег» россиян в сентябре

Объем «свободных денег» у россиян в сентябре увеличился на 4,8% по сравнению с августом текущего года и составил 21,9 тыс. рублей. Речь идет о разнице между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.



«В сентябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 21,9 тыс. рублей, что на тысячу рублей больше, чем в августе», — передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это стало максимальным месячным падением с июля 2017 года — тогда показатель составил 4%.

Напомним, начиная с ноября 2014 года реальные доходы населения падали 26 месяцев подряд, а в целом этот тренд продолжался 38 месяцев — вплоть до начала 2018 года.