Башкирский боксер Иван Абрамов — бронзовый призер чемпионата России

В Якутске проходит чемпионат России по боксу. Участниками соревнований стали 283 спортсмена из 56 регионов страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Иван Абрамов из города Октябрьского завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг. Он разделил награду с Вадимом Кудряковым (Крым).

Чемпионат России является самым престижным соревнованием в олимпийском боксе для российских спортсменов. По его итогам будет сформирована национальная сборная России. Лучшие боксеры будут защищать честь страны на чемпионате мира 2019 года, который пройдет в Сочи.



