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Башкирский боксер Иван Абрамов — бронзовый призер чемпионата России

10:40, 20.10.2018
Башкирский боксер Иван Абрамов — бронзовый призер чемпионата России
Фото: vk.com/rusboxing

В Якутске проходит чемпионат России по боксу. Участниками соревнований стали 283 спортсмена из 56 регионов страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Иван Абрамов из города Октябрьского завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг. Он разделил награду с Вадимом Кудряковым (Крым).

Чемпионат России является самым престижным соревнованием в олимпийском боксе для российских спортсменов. По его итогам будет сформирована национальная сборная России. Лучшие боксеры будут защищать честь страны на чемпионате мира 2019 года, который пройдет в Сочи.


Спорт Башкортостан
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