Аналитики: в Татарстане для обслуживания кредита доход семьи должен начинаться от 58 тысяч рублей

Рекомендованный размер семейного дохода заемщика в Татарстане, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита на 1 октября, вырос на 8% до 57,8 тыс. руб.

В среднем по России, по данным НКБИ, рекомендованный доход вырос по сравнению с 1 апреля на 8,7% и составил 70,3 тысячи рублей.

Самый высокий показатель зафиксирован в Москве (135,9 тыс. руб.), Московской области (101,4 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (86,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (81,3 тыс. руб.) и Ленинградской области (76,1 тыс. руб.). В свою очередь, наименьшее значение данного показателя было отмечено в Кировской (45,4 тыс. руб.), Вологодской (45,8 тыс. руб.) и Челябинской (46,6 тыс. руб.) областях, а также в Алтайском крае (47,8 тыс. руб.) и Оренбургской области (51,3 тыс. руб.).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке.