Пермский край официально закрепил границы с Кировской областью

Фото: Google Maps

Соглашение об описании местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью было заключено 12 октября. Подписи под документом поставили глава Пермского края Максим Решетников и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Границы между Пермским краем и соседним регионом будут внесены в Единый государственный реестр (ЕГРН). Документальное описание границ между субъектами позволит минимизировать количество земельных споров, поспособствует эффективному управлению земельными участками и повышению инвестиционного потенциала, пояснили в пресс-службе администрации Пермского края.

Стоит отметить, по каждому из соседствующих с Пермским краем субъектов уже сформированы дорожные карты и созданы межрегиональные рабочие группы, которые в оперативном режиме решают возникающие вопросы. Планируется, что местоположение границ с каждым из соседних регионов будет описано до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Ингушетии отказался от повторного голосования по соглашению с Чечней.